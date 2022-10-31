Пожароопасный сезон закрыли на территории Амурской области

С 31 октября в Амурской области завершился пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов.

По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья, на текущий момент природные пожары в регионе не регистрируются. Всего с начала сезона в области произошло 528 природных пожаров. Огонь прошел площадь 260,5 тыс. га. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Основной причиной возгораний стала деятельность населения. В борьбе с пожарами задействовали больше 1,1 тыс. десантников и парашютистов Амурской авиабазы, работников противопожарной службы и лесхозов, а также добровольных пожаров.

Высокий класс пожарной опасности 30 октября действовал в Благовещенском, Константиновском, Мазановском, Октябрьском и Свободненском районах. С 28 октября в Мазановском районе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за действовавших крупных пожаров.

20 октября сообщалось о завершении пожароопасного сезона в Удмуртии. В 2022 году спасатели не допустили ни одного крупного возгорания в лесах.