События недели: новый миропорядок, дни мертвых и атака на Пелоси

В Могадишо, столице Сомали, неподалеку от здания министерства образования в субботу совершен двойной теракт. На оживленном перекрестке взорвалась сначала одна начиненная взрывчаткой машина, а когда на место ЧП прибыли оперативные службы — вторая. Около сотни человек погибли, более 300 ранены