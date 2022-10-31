События недели: новый миропорядок, дни мертвых и атака на Пелоси
События недели: новый миропорядок, дни мертвых и атака на Пелоси
2022-10-31 11:28:40
2022-10-31 11:28:40
2022-10-31 11:28:40
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Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Одним из главных событий прошедшей недели стало выступление российского президента Владимира Путина на «Валдае» о новом мировом порядке, который должен опираться на закон и право. Что еще важного случилось за последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Medios y Media/Jaime Nogales
Пока кельты, их потомки и все присоединившиеся отмечают Хеллоуин, в Латинской Америке празднуют традиционный День мертвых
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
В Сеуле давка, возникшая во время Хеллоуина, унесла жизни более 150 человек
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Фото: REUTERS/Stringer
В штате Гуджарат на западе Индии во время празднования Дивали рухнул мост, погибло более 140 человек
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Фото: t.me/alekseystefanov
Вечером в воскресенье в Даугавпилсе начался снос двух советских памятников — обелиска в сквере Славы и стелы на улице 18 Ноября. Полиция задержала более трех десятков протестующих
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
В Могадишо, столице Сомали, неподалеку от здания министерства образования в субботу совершен двойной теракт. На оживленном перекрестке взорвалась сначала одна начиненная взрывчаткой машина, а когда на место ЧП прибыли оперативные службы — вторая. Около сотни человек погибли, более 300 ранены
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
На втором этапе серии Гран-при России фигуристка Аделия Петросян завоевала золотую медаль в женском одиночном катании
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Vipin Kumar
25 октября жители Земли наблюдали солнечное затмение
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Just Stop Oil
Пока весь мир страдает от энергокризиса, экоактивисты в Великобритании продолжают блокировать дороги и мосты, а также устраивать другие акции, требуя от правительства остановки новых нефтегазовых проектов
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Фото: Getty Images/WPA Pool/Aaron Chown
Король Карл III 25 октября принял в Букингемском дворце новоизбранного лидера Консервативной партии Риши Сунака, пришедшего на смену Лиз Трасс, назначил его премьер-министром и поручил сформировать новое правительство
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
Королевский монетный двор выпустил новые 50-пенсовики с изображением Карла III
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Фото: REUTERS/Rogan Ward
Король зулусов Мисузулу Казвелитини официально признан президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой после судебного спора о престолонаследии. Церемония коронации зулусского короля прошла впервые с 1971 года
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пресс-служба Московского зоопарка
Белый медведь Диксон, которого нашли раненым на одноименном острове и привезли лечить в Московский зоопарк, успешно проходит реабилитацию. Он уже смог искупаться в бассейне
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
ФБР начало расследование по факту проникновения неизвестного в дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и нападения на ее супруга Пола
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Небывалая засуха превратила озеро Брок неподалеку от Ниццы, как и многие другие европейские водоемы, в небольшие лужицы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Roberto Casimiro
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
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Фото: REUTERS/Edgar Su
Скелет тираннозавра Рекса высотой 4,5 м готовят к продаже на аукционе в Гонконге
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