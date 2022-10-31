Второй случай отравления грибами зафиксировали в Волгоградской области

В Волгоградской области с начала осеннего грибного сезона зафиксировали второй случай смертельного отравления грибами. В токсикологическом отделении клинической больницы скорой медицинской помощи умер 47-летний пациент из Руднянского района.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» уточняет, что мужчина жил в селе Малое Матышево. Он собрал грибы недалеко от дома, а затем употребил их за семейным ужином. После этого он почувствовал себя плохо.

Сначала мужчину госпитализировали в ЦРБ Руднянского района, но после того, как его состояние ухудшилось и возникла угроза жизни, его перевезли в Волгоград, рассказал агентству источник в экстренных службах региона.

24 октября от отравления грибами скончался 66-летний житель Калачевского района Волгоградской области. Пожилой мужчина съел ядовитую бледную поганку, перепутав ее с сыроежкой.

Ранее в Нижневартовске два человека были госпитализированы с отравлением мухоморами. У пострадавших отмечалось спутанное сознание, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и судороги.