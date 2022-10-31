«Тинькофф» запустил платформу по продаже автомобилей

«Тинькофф» запустил онлайн-платформу по продаже автомобилей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Сервис «Тинькофф Авто» позволяет совершить покупку, оформив все документы без визита в офис банка или автомобильного дистрибутора. «Такая схема дает возможность продавать автомобиль ниже среднерыночной цены или даже по лучшей цене на рынке — все автомобили будут представлены по цене производителя, без навязанных услуг и переплат, с дополнительной скидкой или кешбэком от «Тинькофф», — рассказали в компании.

В рамках сервиса покупателям доступно оформление автокредита, расчет стоимости по трейд-ин, запись на тест-драйв, а также различные услуги, связанные с обслуживанием и эксплуатацией автомобиля — от страхования до помощи на дорогах.

Первой маркой, машины которой доступны для покупки, стал китайский бренд Haval. Сейчас продажа и доставка осуществляются в Воронежской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. По словам руководителя «Тинькофф Авто» Дениса Мусиенко, в ближайшем будущем планируется расширить географию и увеличить модельный ряд.

«Некоторое время назад мы выделили для себя автолюбителей (текущих и потенциальных) в отдельную категорию клиентов и теперь планируем развивать нашу авто-экосистему различными сервисами и предложениями — как своими, так и партнерскими», — добавил он.

В настоящее время услуги по покупке машины оформляются через сайт «Тинькофф Авто», однако в скором времени такие же возможности появятся в приложении «Тинькофф».