Один человек погиб и один пропал при съезде машины в море во Владивостоке
Автомобиль Toyota Prius выехал с проезжей части и утонул в море во Владивостоке. Один человек скончался до приезда скорой помощи, еще один пропал.
Инцидент произошел на острове Русском. Иномарка ехала по направлению к улице Гродекова со стороны Университетского проспекта. Внезапно автомобилист допустил съезд иномарки на набережную, затем машина оказалась в море. Об этом пишет Vostokmedia.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и спасатели. Установлено, что в салоне машины находились четыре человека. Двое не пострадали, уточняет ИА PrimaMedia.
По факту ДТП проводится проверка, инспекторы устанавливают точные обстоятельства происшествия.
В начале октября водитель допустил съезд машины с моста в реку Сакмара в Оренбурге. Местные жители пытались помочь потерпевшему мужчине, но автомобиль снесло течением к середине водоема. Автомобилист скончался.