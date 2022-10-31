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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Челябинской области выросло до 24

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Фото: МВД РФ
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При опрокидывании в кювет следовавшего из Казахстана в Екатеринбург пассажирского автобуса в Челябинской области пострадали 24 человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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«В результате ДТП в Кунашакском районе пострадали 24 человека», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Как уточняется, семь человек доставили в больницу, 13 человек эвакуировали с места происшествия.

В минздраве региона добавили, что на месте происшествия работали девять бригад скорой медицинской помощи. Пациенты доставлены в областную клиническую больницу № 3 и городскую клиническую больницу № 6 Челябинска.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших в результате аварии.

ДТП произошло около 6 часов утра на 85-м км автодороги на подъезде к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района.

По предварительным данным, водитель автобуса допустил опрокидывание транспортного средства в кювет из-за снегопада.

Полицейские установили, что управлявший автобусом 38-летний житель Екатеринбурга имеет 12-летний водительский стаж. К административной ответственности за нарушения ПДД мужчина не привлекался.

В этот же день 11 автомобилей столкнулись на внутренней стороне 61-го км МКАД в Москве. Авария произошла в районе развязки с Рублевским шоссе. В результате столкновения один человек пострадал. По предварительной версии, причина аварии ― сложные погодные условия и начавшийся снегопад.

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