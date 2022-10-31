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Подмосковные энергетики перешли в режим готовности из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В Московской области энергетические компании перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. В понедельник, 31 октября, ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Режим готовности действует на всей территории обслуживания сетей компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального минэнерго.

К устранению последствий возможных аварий готовы приступить в общей сложности 718 бригад территориальных сетевых компаний. При необходимости будет задействовано в оперативном восстановлении электроснабжения 2857 единиц спецтехники. Резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения готовы обеспечить 192 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 51 МВт.

Глава ведомства Александр Самарин пояснил, что введение режима повышенной готовности позволяет увеличить скорость реагирования на возможные технологические нарушения, связанные с погодой, а также сократить время восстановительных работ.

31 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что ясная погода наступит в Москве со среды, 2 ноября. В понедельник и вторник погода ожидается облачная с небольшими осадками: снег, мокрый снег, дождь. Начиная со среды температура не меняется, но погода будет более ясная, будет солнце, осадков не ожидается. Такой режим сохранится во второй половине недели.

Ранее в этот день Гидрометцентр России сообщил об общем похолодании в европейской части России на фоне прихода на территорию страны холодных воздушных масс с севера. Ночью россиянам стоит ожидать до –5 градусов мороза, а днем ― до 5 градусов тепла.

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