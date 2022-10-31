Момент обрушения моста в Индии попал на видео

Индийские СМИ опубликовали кадры момента обрушения подвесного пешеходного моста. В результате трагедии, по последним данным, погиб 141 человек.

Так, на опубликованных кадрах видно, как несколько из стоящих на мосту людей, веселясь, раскачивали его. Через несколько секунд крепления с одной стороны моста оторвались и он рухнул в реку.

Трагедия произошла в индийском штате Гуджарат в воскресенье, 30 октября. Обрушился мост на плотине Мачху рядом с городом Морби. Он был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся несколькими днями ранее после реконструкции. По некоторым данным, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети.

По информации газеты The Hindu, мост открылся без необходимых документов — сертификата пригодности.

Местный житель Виджай Госвами также рассказал телеканалу NDTV о том, что мост начали намеренно трясти несколько молодых человек. По его словам, в день трагедии он пошел прогуляться по мосту вместе с семьей, но вернулся на полпути из-за этих людей. Мужчина сказал персоналу моста, что такое действие может быть опасным, однако те никак не среагировали, отметил он.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями произошедшего.