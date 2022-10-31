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Аренда элитных коттеджей в Подмосковье подешевела на 20%
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Аренда элитных коттеджей в Подмосковье подешевела на 20%

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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По итогам III квартала 2022 года средняя стоимость аренды высокобюджетных коттеджей по сравнению с аналогичным периодом 2021-го снизилась до 1,1 млн рублей в месяц — на 20%. Об этом «Известиям» сообщили в консалтинговой компании NF Group (бывшее Knight Frank Russia).

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Как пояснили аналитики, снижение показателя в первую очередь обусловлено валютными колебаниями, а также сезонным снижением активности в III квартале.

Самые высокобюджетные лоты расположены на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе (средняя стоимость аренды в этих локациях достигает 1,28 млн рублей в месяц и 1,16 млн рублей в месяц соответственно), рассказали специалисты.

Также аналитики добавили, что объем предложения на рынке высокобюджетных коттеджей в аренду в Московском регионе (от 400 тыс. рублей в месяц) сократился на 8% по сравнению с III кварталом прошлого года и на 7% относительно показателя предыдущего квартала.

Средняя площадь лота, предлагаемого в аренду, составила 754 кв. м (–9% за год и –0,4% за квартал). Более половины предложения (51%) сконцентрировано на Рублево-Успенском направлении, сказали в компании.

Ранее, 26 октября, аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что за последний месяц увеличилось число продавцов, готовых предоставить скидки на вторичные дома в Подмосковье. Так, дисконт достигает 10–20%. При этом, по информации экспертов, в сравнении с прошлым октябрем спрос снизился на 7–10% в зависимости от локации.

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