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В Европе раскрыли обман западных СМИ по поводу Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Office
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Распространяемая западными СМИ версия о президенте Украины Владимире Зеленском как о спасителе демократии не соответствует реальному положению вещей. Об этом 29 октября в статье для бельгийского портала Modern Diplomacy написал журналист Рич Бердан

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По его мнению, Запад вливает миллиарды налогоплательщиков в Украину, утверждая, что это делается для якобы сохранения демократических ценностей в мире. Но на самом деле режим Зеленского далек от демократии, поскольку Киев полностью устранил все политические партии в стране, которые выступали против действующего правительства, а также СМИ, отмечает автор.

«Представьте, если такое происходило бы в Америке: Трамп арестован и посажен в тюрьму, канал Fox News снят с эфира, активы New York Post арестованы, ФБР проводит рейды по домам протестующих, минюст выдает ордер на арест Такера Карлсона, а СМИ путем унижения и травли заставляют несогласных подчиняться», — приводит пример Бердан.

По его мнению, если бы на месте Украины была другая страна, то США и Европа выступили бы против недемократического захвата власти, но они не сделали этого с Украиной.

«Готовы ли вы терпеть лишения и даже умереть за политику этого конфликта?» — обратился автор к читателям.

Также он напомнил, что регионы Донбасса на востоке Украины и Крым являются исторической родиной для русских на протяжении столетий войн, политических потрясений и смены власти.

«К сожалению, конфликт на Украине является еще одним поворотным моментом в долгой и бурной истории этого региона, который будет добавлен к длинному списку региональных конфликтов, в которые Запад сейчас вмешивается, чтобы загнать Россию в угол», — отметил журналист.

29 октября бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш призвал не допустить прямого военного столкновения между альянсом и Москвой, а также не позволять Украине решать, когда закончить конфликт с Россией. Он отметил, что когда весь Запад противостоит России, а Украина отказывается вести переговоры, как никогда важно найти пути к деэскалации конфликта.

25 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Киеву.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе.

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