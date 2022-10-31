Почти 80% американцев назвали ситуацию в США «вышедшей из-под контроля»

Большинство американцев за неделю до выборов в Конгресс США считают, что положение дел в стране «вышло из-под контроля». Такие выводы были сделаны по результатам проведенного телекомпанией CBS и социологической компанией YouGov опроса.

Согласно полученным данным, такого мнения придерживаются 79% опрошенных американцев. Другая же часть опрошенных считает наоборот, что дела в США идут хорошо. А это 48% сторонников Демократической партии. Их позицию разделяют лишь 12% сторонников Республиканской партии и 18% независимых избирателей.

Также опрос показал, что работу президента США Джо Байдена не одобряет 56% опрошенных, а 44% респондентов удовлетворены результатами его деятельности.

Опрос проводился с 26 по 28 октября. В нем приняли участие 2119 человек.

Промежуточные выборы пройдут 8 ноября. На них будет определен состав 118-го Конгресса США.

30 октября сообщалось, что Байден попросил помощи волонтера во время досрочного голосования на промежуточных выборах в американский конгресс. Американский лидер не понял деталей устройства машин по голосованию.

29 октября телеведущий Fox News Стюарт Варни заявил, что правление Байдена «сходит на нет». Он считает, что стране нужен энергичный и сконцентрированный лидер.

24 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что, в том случае, если на выборах в Конгресс в США победят республиканцы, Вашингтон может изменить свою политику в отношении Украины.

Депутат добавил, что Байден и его администрация «будут думать о том, каким образом удержаться у власти, и для этого использовать всевозможные, в том числе грязные, методы».

20 октября Байден признал свою обеспокоенность перспективами оказания помощи Украине в дальнейшем, если республиканцы одержат победу на выборах в конгресс. В то же время он отметил, что уверен относительно предстоящих 8 ноября выборов и считает, что демократам удастся удержать сенат.