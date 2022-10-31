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В Челябинской области бизнесмены похитили 41 млн рублей при проведении интернета

Трое бизнесменов задержаны за кражу 41 млн рублей при подключении к интернету объектов в Челябинской области
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Фото: ФСБ РФ
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту хищения более 41 млн рублей, выделенных на подключение социальных объектов к интернету в Челябинской области, сообщает 31 октября пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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«Следователями во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области задержаны три участника организованной группы, которым предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, однако по решению суда фигуранты уголовного дела помещены под домашний арест», — указано в сообщении.

По информации следствия, в 2021 году руководители двух коммерческих организаций в Челябинске, а также ряд других причастных лиц вступили в преступный сговор и внесли в документацию заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ. Благодаря этому им удалось похитить 41,4 млн рублей, выделенных на реализацию федерального проекта, сообщает пресс-служба СК.

«В ходе проведения следственных действий по месту жительства и работы фигурантов изъята часть похищенных денежных средств в размере более 10 млн рублей», — уточнили в ведомстве, добавив, что в данный момент расследование продолжается.

Ранее, 28 октября, в Петровском районе Саратовской области суд вынес приговор 47-летней начальнице сельского отделения почты. Женщину признали виновной в хищении денежных средств. Женщина признала свою вину по возбужденному в ее отношении делу. Суд назначил ей наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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