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Военнослужащий ДНР рассказал о пытках в украинском плену

«РИА Новости»: военный из ДНР выжил после пыток и попытки казни
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Военнослужащий из ДНР, пропавший в конце марта в Мариуполе, смог выжить, после того как его пытали украинские боевики, пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею. Об этом 31 октября сообщает «РИА Новости».

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Как рассказал прапорщик, украинские военные взяли его в плен в городе, когда он приехал к родителям. Военнослужащего избили битой, сломали ребра и левую руку, после чего поместили в кладовку на заводе имени Ильича.

Пленный провел там несколько дней, после чего к нему пришел украинский военнослужащий Дмитрий Евган и потребовал довезти на машине группу диверсантов в Донецкую Народную Республику (ДНР), чтобы взорвать артиллерийский склад. После отказа украинский военный начал бить бойца штык-ножом от автомата Калашникова в плечо, спину, шею и голову.

Всё это бывший пленный показал на следственном эксперименте.

«Последние два удара были в голову. Когда он бил в голову, я уже лежал на боку», — сказал следователям мужчина.

Пострадавший двое суток лежал без движения, после украинские боевики вынесли его на улицу и накрыли покрывалом. Вечером того же дня пленный решил сбежать, под утро его снова поймали боевики. Еще через два дня, как рассказал военный, его освободили военнослужащие ДНР.

15 июня СК РФ предъявил официальное обвинение старшему матросу 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрию Евгану, который признал вину. Евган назвал свой поступок зверским и попросил прощения у потерпевшего.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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