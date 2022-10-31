Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Спорт
Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Челябинском пострадали 13 человек
Мир
Новая Зеландия расширила санкционный список против России
Мир
В США предрекли Байдену «крутое пике» при поражении демократов на выборах
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о морозах на рабочей неделе
Мир
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мир
Жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах
Мир
В ООН проголосовали за отказ Израиля от ядерного оружия
Мир
Маск опроверг сообщения об увольнениях сотрудников Twitter
Происшествия
Удары ВСУ разрушили гостиницу в Алчевске
Армия
Бойцы чеченского батальона пресекли попытку ВСУ высадиться на ЗАЭС
Сюжет:

Командир артиллерии ЮВО рассказал о деморализации бойцов ВСУ на запорожском направлении

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные деморализованы после последних попыток прорыва на запорожском направлении. Об этом 31 октября рассказал командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Владимир».

На защиту становись: как будет организована тероборона регионов России
Система обеспечит охрану предприятий, транспорта и социальных объектов

В беседе с агентством «РИА Новости» он рассказал, что в последний раз противник попытался прорваться на запорожском направлении 14 сентября силами 65-й механизированной бригады — танковым батальоном и подразделением на БТР. Они были разгромлены, остановлены и отошли на исходные позиции, добавил офицер.

«Есть радиоперехваты — противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается. Есть информация, что националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации, думаю, что реваншистские планы у них вынашиваются», — сказал он.

По его словам, противник в последнее время пытается проводить разведку малыми группами в поисках уязвимых мест на линии обороны армии РФ.

«Владимир» рассказал, что реактивная артиллерия чаще всего используется при непосредственной угрозе прорыва, а также при попытках украинских военных воздействовать огневыми средствами.

Кроме того, он отметил, что как армия РФ, так и украинские войска проводят работу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), «но тут вопрос, кто кого переиграет». Командир артиллерии уточнил, что командование бережет российских военных, поэтому «никаких бездумных мероприятий нет». Работа идет в плановом режиме, противник несет потери, добавил он.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». По его словам, на запорожском направлении было замечено скопление украинских военных, после чего на позиции была направлена батарея РСЗО «Град». Отмечается, что противник находился в 15 км от российских войск. Целью «Градов» стали живая сила и техника противника.

20 октября корреспондент «Известий» Александр Сафиулин оценил боевую мощь РСЗО «Град», которые работают по украинским укрепрайонам под Авдеевкой в ДНР. Он указал, что после получения разведданных расчеты «Градов» выпускают снаряды меньше чем за минуту и у противника нет шанса на смену позиции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022