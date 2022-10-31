Командир артиллерии ЮВО рассказал о деморализации бойцов ВСУ на запорожском направлении

Украинские военные деморализованы после последних попыток прорыва на запорожском направлении. Об этом 31 октября рассказал командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Владимир».

В беседе с агентством «РИА Новости» он рассказал, что в последний раз противник попытался прорваться на запорожском направлении 14 сентября силами 65-й механизированной бригады — танковым батальоном и подразделением на БТР. Они были разгромлены, остановлены и отошли на исходные позиции, добавил офицер.

«Есть радиоперехваты — противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается. Есть информация, что националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации, думаю, что реваншистские планы у них вынашиваются», — сказал он.

По его словам, противник в последнее время пытается проводить разведку малыми группами в поисках уязвимых мест на линии обороны армии РФ.

«Владимир» рассказал, что реактивная артиллерия чаще всего используется при непосредственной угрозе прорыва, а также при попытках украинских военных воздействовать огневыми средствами.

Кроме того, он отметил, что как армия РФ, так и украинские войска проводят работу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), «но тут вопрос, кто кого переиграет». Командир артиллерии уточнил, что командование бережет российских военных, поэтому «никаких бездумных мероприятий нет». Работа идет в плановом режиме, противник несет потери, добавил он.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». По его словам, на запорожском направлении было замечено скопление украинских военных, после чего на позиции была направлена батарея РСЗО «Град». Отмечается, что противник находился в 15 км от российских войск. Целью «Градов» стали живая сила и техника противника.

20 октября корреспондент «Известий» Александр Сафиулин оценил боевую мощь РСЗО «Град», которые работают по украинским укрепрайонам под Авдеевкой в ДНР. Он указал, что после получения разведданных расчеты «Градов» выпускают снаряды меньше чем за минуту и у противника нет шанса на смену позиции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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