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Деревни районов Крайнего Севера ликвидируют в Пермском крае

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В Пермском крае упразднят две деревни из районов Крайнего Севера. Соответствующий проект внес в региональное заксобрание глава Кочевского округа Александр Юркин. Речь идет о деревнях Дурово и Ошово.

Как сказано в документе, опубликованном на портале заксобрания, населенные пункты заросли деревьями и кустарниками. Признаков использования земельных участков не обнаружено, нет посадок сельскохозяйственных культур, земля не обрабатывается, выпас скота не ведется.

Кроме того, в деревнях полностью отсутствуют жители и жилые помещения, а также объекты социального, экономического и культурного назначения, медицинские учреждения и школы, автомобильные дороги и коммунальные сети.

ИА «Ура.ру» пишет, что жители стали покидать деревни в 1990–2000-х годах. Из Ошово они уезжали в расположенные рядом деревни Большая Коча и Борино, а из Дурово — в деревни Хазово и Лягаево. При этом в Дурово есть частная собственность, земельный участок, поделенный между тремя владельцами. Но жилого дома на нем нет.

Кочевская дума приняла решение упразднить деревни весной 2022 года.

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