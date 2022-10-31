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Устроивший стрельбу в Пермском университете раскаялся и отказался давать показания в суде

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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
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Бывший студент Тимур Бекмансуров в суде признал вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, но отказался давать показания. Об этом стало известно в понедельник, 31 октября.

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«Вину признаю в полном объеме, раскаиваюсь в содеянном. На основании статьи 51 Конституции РФ я отказываюсь от дачи показаний, при необходимости готов ответить на вопросы», — сказал подсудимый на заседании Пермского краевого суда, как сообщают «РИА Новости».

Сообщается, что суд планировал допросить Бекмансурова, после чего приступить к исследованию материалов защиты. Часть из них, в частности медицинские диагнозы подсудимого, суд огласит на закрытом от прессы заседании.

Ранее, 5 сентября, подсудимый уже признавал свою вину в суде.

Согласно обвинительному заключению, 20 сентября прошлого года обвиняемый в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и на территории университета с близкого расстояния стрелял из ружья в людей.

В результате происшествия погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор полиции.

Также следствие считает, что в результате своих действий Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. рублей.

В июле сообщалось, что Бекмансуров обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям, среди них «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

25 июля стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Бекмансурова.

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