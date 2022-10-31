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Закрывавшийся из-за санкций кинотеатр в Златоусте вновь заработал

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В Златоусте Челябинской области после семи месяцев простоя вновь заработал кинотеатр «Космос». Его закрывали из-за санкций. Однако теперь кинотеатр займется показом детского кино.

Владелец бизнеса Сергей Мунтян рассказал ИА «Ура.ру», что в первый день работы в репертуаре кинотеатра было четыре фильма, и три из них — детские.

В настоящее время ведется работа со школами. Они бронируют фильмы, которые могут помочь в прохождении школьной программы. Отечественный кинематограф увеличил количество детских картин, в том числе исторического содержания, сказал Мунтян.

Кинотеатр открыл один зал из двух. В афише стоит отечественное кино и американские фильмы второго эшелона. Стоимость билетов сохранили прежней.

Кинотеатр «Космос» открыли в 1972 году. За это время его работа прекращалась дважды: в конце 1990-х годов из-за экономического кризиса и весной этого года из-за ограничений со стороны студий-мейджоров США, которые отказали России в поставках картин.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что крупнейшие российские киносети и другие участники рынка выступили против законопроекта о принудительной лицензии на контент. Соответствующий законопроект, внесенный в августе, подразумевает принудительное лицензирование контента, который создали компании из недружественных стран.

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