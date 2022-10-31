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Удары ВСУ разрушили гостиницу в Алчевске
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Удары ВСУ разрушили гостиницу в Алчевске

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Фото: Global Look Press/Sgt. James Hobbs
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил 31 октября глава администрации города Альберт Апшев в своем Telegram-канале.

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«Украинские националисты вновь нанесли удар по мирному городу Алчевску, разрушили гостиницу «Металлург». Это абсолютно гражданская инфраструктура, никаких военных объектов здесь нет, спальный район города. К сожалению, на данный момент у нас есть один пропавший без вести. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций занимаются его поиском», — рассказал он.

Апшев также отметил, что коммунальные службы города уже приступили к очистке близлежащих районов от обломков и мусора после обстрела.

Ранее, 28 октября, ВСУ выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Первомайску в ЛНР.

До этого, 26 октября, помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что в районе Кременной и Сватова идут самые тяжелые бои с ВСУ.

24 октября ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в ЛНР, вследствие чего было разрушено здание железнодорожного вокзала.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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