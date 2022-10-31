Цены за проезд в общественном транспорте подняли на Урале
В трех городах Свердловской области — в Верхней Пышме, Среднеуральске и Ирбите — подорожал проезд в общественном транспорте. Горожанам придется платить на 2–4 рубля больше.
Ка уточняет «ТагилСити.ру», в Ирбите проезд подорожает с 21 до 24 рублей. В Среднеуральске и Пышме стоимость поездки в общественном транспорте составит 27 рублей.
Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано 26 октября, а вступит в силу через 10 дней.
Что касается тарифов на проезд в пригородных автобусах то они составят 2 рубля 70 копеек за 1 км пути.