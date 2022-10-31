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Страшный обрыв: во время праздника в Индии рухнул мост

Десятки человек погибли, многие пропали без вести
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Фото: ТАСС/AP/Ajit Solanki
Десятки человек погибли при обрушении вантового моста в штате Гуджарат на Западе Индии. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/AP/Ajit Solanki
Мост через реку Мачху в городе Морби рухнул вечером в воскресенье, когда в этом районе собрались несколько сотен человек, отмечавшие праздник Дивали
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Фото: ТАСС/AP/Ajit Solanki
ЧП произошло всего через несколько дней после открытия моста — он находился на ремонте в течение полугода
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Фото: ТАСС/EPA/SIDDHARAJ SOLANKI
Местные власти полагают, что тросы 100-летнего подвесного моста не выдержали веса собравшихся и лопнули
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Фото: ТАСС/EPA/SIDDHARAJ SOLANKI
Люди, находившиеся на мосту, упали в реку
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Фото: REUTERS/Stringer
По данным полиции, спасти удалось более 170 человек, пострадавшие отправлены в больницу
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Фото: REUTERS/Stringer
Число погибших уже превысило 140 человек
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Фото: ТАСС/EPA/SIDDHARAJ SOLANKI
Среди погибших много детей, которые приехали с родителями на каникулы отмечать Фестиваль огней около популярного туристического объекта — мост был построен в колониальный период
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Фото: ТАСС/AP/Ajit Solanki
Количество жертв может вырасти, так как многие числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются
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