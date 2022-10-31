Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов

Луис Инасиу Лула да Силва, занимавший пост президента Бразилии в 2003–2010 годах, снова победил на выборах главы государства. Это 31 октября следует из сообщения ЦИК страны.

По итогам подсчета 99,01% голосов за политика проголосовали 50,84% граждан (более 59,7 млн) человек. За действующего бразильского лидера Жаира Болсонару голоса отдали 49,16% избирателей, (57,8 млн).

Лула да Силва опередил Болсонару почти на 2 млн голосов.

Явка на выборах президента Бразилии составила менее 80%, на участки не пришли почти 32 млн человек, отмечает «Газета.Ru».

С победой политика поздравили мировые лидеры. Президент США Джо Байден отметил, что с нетерпением ждет возможности работать вместе для продолжения сотрудничества между странами.

Президент России Владимир Путин в поздравлении выразил уверенность в развитии конструктивного российско-бразильского сотрудничества и пожелал политику успехов на посту главы государства.

Социалист Лула да Силва — левый экс-президент страны (2003–2010), попавший в 2018 году на 18 месяцев в тюрьму за коррупцию. Позже его оправдал Верховный суд.

Пришел к власти в начале 2000-х. Как отмечают эксперты, его победа укрепит сдвиг влево в Латинской Америке (левые силы добились успехов уже в Колумбии, Чили, Аргентине и Мексике).