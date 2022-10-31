Назван топ-10 главных рабочих фобий

Самые распространенные джоб-фобии связаны со стремлением качественно выполнить работу и оправдать ожидания коллег. Большинство работников (59%) назвали своим главным страхом боязнь не справиться с поставленной задачей и подвести коллектив, рассказали «Известиям» аналитики «Авито Работы».

По данным экспертов, почти половина (46%) переживает из-за возможности забыть что-то важное по работе, а четверть волнуется из-за потери деловых документов. Пятую часть опрошенных пугает возможность оказаться в неловкой ситуации на глазах у коллег. Еще в число распространенных джоб-фобий вошли страхи общения с руководством (18%), публичных выступлений и ведения переговоров (17%), а также страх опоздать на важную встречу (16%), сообщили специалисты.

Также, по информации аналитиков, в век цифровых технологий появилась и новая фобия — страх остаться без связи в разгар рабочего дня, который испытывают 12% работников. Дополнительным страхом, связанным с рабочими коммуникациями, стала боязнь общения по телефону или видеосвязи (7%), рассказали в компании.

«Мы проводим значительную часть жизни на работе, и в ней есть место самым разным эмоциям и переживаниям. Однако некоторые страхи и волнения сегодня точно можно с уверенностью отбросить. Например, по данным нашего опроса, 8% людей боятся получить сверхурочную работу. Чтобы развеять сомнения по этому поводу еще до трудоустройства, на платформе «Авито Работа» можно почитать отзывы о компании и узнать, компенсируются ли переработки и вовремя ли происходят выплаты. Отзывы доступны во всех объявлениях с отметкой «Есть мнения о работодателе», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

Большинство испытывающих страхи на работе стараются не думать о них и переключаются на другие дела (45%). Четверть опрошенных предпочитают избегать тревожных ситуаций, а еще 24% смело идут навстречу страхам и занимаются именно тем, за что переживают больше всего. Многим в борьбе со страхами помогают справляться отдых (24%) и медитации (9%), добавили аналитики.