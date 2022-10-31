Врачи назвали опасную для печени специю

Новое исследование Национального института органов пищеварения в США показало, что увлечение куркумой может привести к фатальному повреждению печени. Об этом 25 октября пишет журнал NewScientist.

Издание отмечает, что врачи сообщили как минимум о 12 случаях поражения печени, связанных с куркумой.

В качестве примера приводится случай 49-летней женщины без особых проблем со здоровьем, которая столкнулась с неудержимой рвотой из-за ежедневного приема куркумы. Кроме того, у пациентки пожелтели белки глаз и кожа, что является характерным признаком повреждения печени. Это подтвердили и анализы.

По данным журнала, подобные случаи были зафиксированы в разных больницах. При этом всех пострадавших объединяло пристрастие к куркуме, которую они употребляли ежедневно. Эта пищевая привычка привела к трем одинаковым симптомам у всех пациентов — рвоте, боли в животе и пожелтению белков глаз.

Как было установлено, печень таких пациентов перестала обрабатывать билирубин — вещество, которое образуется при естественном распаде эритроцитов.

Вместе с тем в материале сказано, что большинство людей спокойно употребляют куркуму без какого-либо негативного влияния на организм. Как уточняется, это связано с различиями в генетике у разных людей. У пациентов с проблемами отсутствовал фермент, перерабатывающий куркуму, поэтому специя начала отравлять их организм.

Также исследователи предупредили, что может быть опасной смесь куркумы и черного перца.

Ранее в октябре врач-гастроэнтеролог Светлана Доможирова назвала специю, способную убивать раковые клетки. Как пояснила Доможирова, в остром перце содержится капсаицин, благодаря которому снижается накопление холестерина на стенках сосудов. Кроме того, капсаицин борется с вредными бактериями, которые могут попасть в организм вместе с едой, и способен убить некоторые раковые клетки в организме.