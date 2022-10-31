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Пострадавшую в пожаре крышу томского ТЮЗа отремонтируют по нацпроекту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Томске отремонтируют крышу Театра юного зрителя (ТЮЗ), пострадавшую во время пожара в 2021 году. Деньги на это выделят из федерального бюджета. Об этом сообщил РИА «Томск» замдиректора по развитию театра Виталий Серяков.

По его словам, проект в 2023 году будет финансироваться за счет средств Министерства культуры РФ. Не исключено, что крышу ремонтировать начнут уже в следующем году.

В пресс-службе городской администрации агентству уточнили, что деньги будут выделены в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Ранее планировалось отремонтировать по нацпроекту все здание ТЮЗа. Оно находится в плачевном состоянии: трещины заметны на фасаде и внутри здания, есть проблемы с фундаментом, трещат стены и пристрои к театру. Ремонт обойдется примерно в 8 млн рублей, сказал Серяков.

В феврале 2021 года в ТЮЗе во время пожара сгорела обрешетка крыши на площади 200 кв. м, а в главном зале в месте крепления центральной люстры обрушился потолок. На ремонт необходимо 33 млн рублей. Региональные власти планировали взять деньги из областного бюджета, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томской области в 2023 году отремонтируют 220 км дорог регионального значения. Основное финансирование придется на Томск.

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