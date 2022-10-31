Балицкий рассказал о начале подачи газа в Мелитополе

Мелитополь начал получать российский газ, рассказал 31 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населенных пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного секторов Мелитополя», — рассказал он.

Балицкий также подчеркнул, что отопительный сезон в Запорожской области проходит в соответствии с планом властей.

Ранее, 25 октября, в Астраханской области стартовал отопительный сезон, а подача тепла в квартиры самой Астрахани начнется 26 октября. До этого, 21 октября, отопление начали запускать в Севастополе после обращений местных жителей.