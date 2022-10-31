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Суд продлил арест главе турфирмы после гибели клиентов на Камчатке

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Фото: СК РФ/kamchatka.sledcom.ru
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Суд на Камчатке продлил на два месяца срок ареста директора турагентства «Экстрим тайм» Андрея Степанова, девять клиентов которого погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. Об этом 31 октября на своем сайте сообщил Следственный комитет (СК) России.

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Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

«Директор данной компании ранее по ходатайству органа следствия заключен под стражу в городе Новосибирске и этапирован в город Петропавловск-Камчатский для проведения дальнейших следственных действий», — уточнили в ведомстве.

Арест обвиняемого продлен до 5 января 2023 года. Вину в произошедшем фигурант не признал.

К настоящему времени сотрудники Следственного комитета допросили выживших участников восхождения на вулкан об обстоятельствах происшествия на Ключевской Сопке. Изъяты документы и опрошены свидетели.

Установлено, что в ООО «Экстрим Тайм» не было трудовых договоров с гидами, осуществляющими услуги по восхождению на Ключевскую Сопку.

Группа туристов из 12 человек, в том числе двух гидов, 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской. На отметке 3300 м трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 м несколько человек сорвались в пропасть. Погибли девять человек.

К выжившим на помощь отправились две группы спасателей. Они добрались до выживших туристов 6 сентября. В этот же день они были доставлены в больницу.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время восхождения на вулкан. 7 сентября директор турфирмы был арестован.

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