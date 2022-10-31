В США предрекли Байдену «крутое пике» при поражении демократов на выборах
Телеведущий Fox News Стюарт Варни 29 октября заявил, что правление президента США Джо Байдена «сходит на нет».
Он считает, что стране нужен энергичный и сконцентрированный лидер.
«Этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он (Байден. — Ред.) уйдет в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах», — сказал он.
По словам телеведущего, сегодня Байдена избегают даже члены его собственной партии. Он отметил, что президенту практически не позволяют публичные выступления. «Кто знает, кто в действительности отдает приказы», — добавил журналист.
Варни также напомнил, что главе государства исполняется 80 лет через три недели.
Ранее, 30 октября, сообщалось, что Байден попросил помощи волонтера во время досрочного голосования на промежуточных выборах в американский конгресс. Американский лидер не понял деталей устройства машин по голосованию.
Тогда же опрос показал, что американцы не хотят видеть Байдена или экс-президента Дональда Трампа на посту следующего главы государства.
Промежуточные выборы в США официально пройдут 8 ноября. На них будет определен состав 118-го конгресса США. По результатам предыдущих выборов 2018 года Демократическая партия США получила 222 места, Республиканская партия ― 213.
Джо Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.