Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Спорт
Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Челябинском пострадали 13 человек
Мир
Новая Зеландия расширила санкционный список против России
Мир
В США предрекли Байдену «крутое пике» при поражении демократов на выборах
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о морозах на рабочей неделе
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей страны
Происшествия
11 автомобилей столкнулись на МКАД
Мир
В ООН проголосовали за отказ Израиля от ядерного оружия
Мир
Маск опроверг сообщения об увольнениях сотрудников Twitter
Мир
Постпред РФ поддержал идею Индии вступить в Совбез ООН
Армия
Бойцы чеченского батальона пресекли попытку ВСУ высадиться на ЗАЭС

В США предрекли Байдену «крутое пике» при поражении демократов на выборах

Журналист Fox News Варни: Байден уйдет в «крутое пике» при поражении демократов на выборах
0
Фото: REUTERS/Paul Ratje
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущий Fox News Стюарт Варни 29 октября заявил, что правление президента США Джо Байдена «сходит на нет».

Демократическая братия: сможет ли Байден остаться на второй срок
И кто еще в США претендует на президентское кресло

Он считает, что стране нужен энергичный и сконцентрированный лидер.

«Этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он (Байден. — Ред.) уйдет в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах», — сказал он.

По словам телеведущего, сегодня Байдена избегают даже члены его собственной партии. Он отметил, что президенту практически не позволяют публичные выступления. «Кто знает, кто в действительности отдает приказы», — добавил журналист.

Варни также напомнил, что главе государства исполняется 80 лет через три недели.

Ранее, 30 октября, сообщалось, что Байден попросил помощи волонтера во время досрочного голосования на промежуточных выборах в американский конгресс. Американский лидер не понял деталей устройства машин по голосованию.

Тогда же опрос показал, что американцы не хотят видеть Байдена или экс-президента Дональда Трампа на посту следующего главы государства.

Промежуточные выборы в США официально пройдут 8 ноября. На них будет определен состав 118-го конгресса США. По результатам предыдущих выборов 2018 года Демократическая партия США получила 222 места, Республиканская партия ― 213.

Джо Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022