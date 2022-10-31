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Болсонару после поражения на выборах не разговаривает с министрами

Estado de minas: президент Бразилии Болсонару после поражения на выборах отказался разговаривать с министрами
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару после проигрыша на выборах главы государства пока не сделал никаких официальных заявлений, а также отказался говорить с министрами. Об этом 30 октября сообщила газета Estado de minas со ссылкой на помощников политика.

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«Болсонару находится во Дворце Алворада, где провел весь день со своим сыном Флавио Болсонару», ― отмечает издание.

Сообщается, что президент не хотел разговаривать по телефону с министрами или принимать их во дворце после поражения.

У резиденции Болсонару дежурят журналисты, ожидая, что он выйдет к ним и сделает заявление. Издание отмечает, что в резиденции погасили свет.

«Помощник президента Мауро Сесар Сид сказал министрам, которые пытались поговорить с президентом, что он заснул», ― сообщила газета.

Ранее сообщалось, что экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства.

Отмечается, что по итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек. При этом Болсонару поддержали 49,16%, около 57,8 млн избирателей. Таким образом Лула да Силва опередил нынешнего президента страны почти на 2 млн голосов.

31 октября президент России Владимир Путин направил поздравления Лулу да Силве с победой на выборах.

В начале октября редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что Россия сможет сохранить хорошие отношения с любым из кандидатов на пост президента Бразилии.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

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