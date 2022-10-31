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Шершневскую плотину закрыли для грузовиков в Челябинской области

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В Челябинской области запретили проезд грузовиков общей массой более 3,5 т по Шершневской плотине. Ограничения ввели из-за необходимости капитального ремонта гидротехнического сооружения.

Для объезда грузовому транспорту предложили несколько маршрутов: по улицам Лыжных батальонов, Братьев Кашириных, Гостевой улице и проспекту Победы.

Сотрудники ДПС будут следить за соблюдением требований дорожных знаков, пишет kursdela.biz.

Ранее, в июне, сообщалось о начале строительства четырехполосной объездной дороги. Она должна соединить северо-запад Челябинска с новыми поселками на берегу Шершневского водохранилища.

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