Шершневскую плотину закрыли для грузовиков в Челябинской области

В Челябинской области запретили проезд грузовиков общей массой более 3,5 т по Шершневской плотине. Ограничения ввели из-за необходимости капитального ремонта гидротехнического сооружения.

Для объезда грузовому транспорту предложили несколько маршрутов: по улицам Лыжных батальонов, Братьев Кашириных, Гостевой улице и проспекту Победы.

Сотрудники ДПС будут следить за соблюдением требований дорожных знаков, пишет kursdela.biz.

Ранее, в июне, сообщалось о начале строительства четырехполосной объездной дороги. Она должна соединить северо-запад Челябинска с новыми поселками на берегу Шершневского водохранилища.