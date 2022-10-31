Офицер рассказал о влиянии мобилизованных на ситуацию на запорожском направлении

Командир одного из подразделений реактивной артиллерии рассказал 31 октября «РИА Новости» о пополнении из числа мобилизованных и усилении огневой мощи на запорожском направлении.

Он добавил, что военные располагают большим боезапасом.

«С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи... Люди готовы на 100%, у всех есть желание и готовность идти до конца. После пополнения задачи выполнять стало легче», — сказал он.

По его словам, артиллерия работает по скоплению техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также участвует в контрбатарейной борьбе по поражению артиллерийских систем.

«Ответный огонь идет достаточно сильный и плотный, но мы выявляем, откуда стреляют, и точно отвечаем», — рассказал офицер.

Он отметил, что украинские войска несут большие потери.

В этот же день корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на запорожском направлении. Управление системами осуществляют мобилизованные граждане. Как отметил журналист, расчет работает быстро и слаженно, словно не первый месяц на передовой.

Ранее, 23 октября, Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО «Град». Отмечается, что установки за 20 секунд выпускают по 40 снарядов. После каждого залпа происходит смена позиций, так как по просчитанной траектории может прилететь ответный снаряд.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».