В ДТП с пассажирским автобусом под Челябинском пострадали 13 человек. Об этом сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Уточняется, что сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства опрокидывания автобуса, в котором находились 22 пассажира, ехавших из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом.

«В Челябинской области около 6 часов утра на 85-м км автодороги на подъезде к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса», — сообщается в Telegram-канале регионального МВД.

По предварительным данным, водитель автобуса допустил опрокидывание транспортного средства в кювет из-за снегопада.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам. Они были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов.

Отмечается, что на место происшествия прибыли экипажи ГИБДД, руководство областной Госавтоинспекции и представители иных экстренных служб.

Полицейские установили, что управлявший автобусом 38-летний житель Екатеринбурга имеет 12-летний водительский стаж. К административной ответственности за нарушения ПДД мужчина не привлекался.

В этот же день 11 автомобилей столкнулись на внутренней стороне 61-го км МКАД в Москве. Авария произошла в районе развязки с Рублевским шоссе. В результате столкновения один человек пострадал. По предварительной версии, причина аварии ― сложные погодные условия и начавшийся снегопад.

Ранее в этот день стало известно, что дорожным службам понадобилось 6,5 часа, чтобы возобновить движение на Рябиновой улице, где ранее столкнулись около 50 автомобилей.