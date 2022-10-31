Эксперт рассказал об эффективных способах копить деньги

Один из самых простых и эффективных способов копить деньги ― регулярно откладывать фиксированные суммы. Об этом агентству «Прайм» 31 октября рассказал старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

По словам Манжоса, простым откладыванием 10–30% от месячного дохода можно уже через несколько месяцев накопить довольно существенную сумму. Для тех, у кого доход нерегулярный, правила схожие, но только сбережения в этом случае тоже пополняются нерегулярно.

«Сумма, которая регулярно откладывается, не должна быть слишком обременительной. Если сложно откладывать меньше 10% месячного дохода, лучше для начала приложить усилия для повышения дохода. Для людей, работающих по найму, самым правильным шагом может стать переход на более высокооплачиваемую работу», ― посоветовал менеджер.

Манжос заметил, что, безусловно, быстрее всего откладывать и копить смогут те, у кого есть возможность откладывать 50% от месячного дохода. В то же время он подчеркнул, что фраза «много денег не бывает» не работает.

«Излишняя бережливость имеет и обратную неприятную сторону. Процесс сбережения и накопления не должен принимать мучительную или болезненную форму. Не стоит забывать, что «сегодняшние» деньги во всех смыслах всегда дороже денег «завтрашних», ― добавил он.

Ранее, 20 октября, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что в целом практически от любого уровня дохода можно сберегать 10%, чтобы это не наносило ущерба текущему потреблению человека. По его мнению, сбережения должны быть такой же первоочередной статьей расходов, как и уплата налогов, ЖКХ или покупка бензина.