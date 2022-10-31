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Офицер НАТО Атламазоглу заявил о логистическом кошмаре в ВСУ из-за разнообразия вооружений

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с «логистическим кошмаром» из-за траты снарядов. Об этом в воскресенье, 30 октября, заявил ветеран греческой армии, военный журналист Ставрос Атламазоглу в статье для издания 19Fortyfive.

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По его словам, украинские военные расходуют порядка 6 тыс. снарядов в день, но боеприпасы начинают заканчиваться. При этом журналист уточнил, что артиллерийский арсенал ВСУ состоит из «мешанины различных систем вооружения» — от 152-миллиметровых артиллерийских орудий советской эпохи до американских 155-миллиметровых гаубиц M777.

«Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — заявил Атламазоглу.

Также он отметил, что главным поставщиком оружия для ВСУ являются США, поставки военной помощи которых составляют около $18 млрд. Также в числе основных поставщиков для Киева Атламазоглу назвал Великобританию, Европейский союз и Польшу.

В этот же день подполковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что украинские войска применяют американские противорадиолокационные ракеты (ПРР) AGM-88 HARM в Донбассе без системы, наводя их на случайные объекты.

При этом Баевский заявил о том, что ВСУ не могут обеспечить оборону огневых позиций, поэтому вынуждены максимально отводить реактивные системы залпового огня (РСЗО) от линии соприкосновения.

Кроме того, накануне подполковник Баевский сообщил, что ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы. По его словам, одной из причин является продвижение российских войск на северном и северо-западном направлениях. В результате более близкие огневые позиции становятся небезопасными для противника и он вынужден или работать с расстояния от 25 км, или отказываться от ведения огня.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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