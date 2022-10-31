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Командир артиллерии рассказал о разгроме сил 65-й бригады ВСУ

Командир артиллерии рассказал о деморализации боевиков ВСУ на Запорожском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Реактивная артиллерия российской армии обладает всеми необходимыми средствами для уничтожения украинских войск и предотвращения попыток прорыва противника в Запорожской области. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказал командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Владимир».

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В беседе с агентством «РИА Новости» он рассказал, что в последний раз противник попытался прорваться на запорожском направлении 14 сентября силами 65-й механизированной бригады: танковым батальоном и подразделением на БТР.

«Он был разгромлен, остановлен и отошел на исходные рубежи. Наше подразделение участвовало эффективно в подавлении противника, и дальнейшая активность его маловероятна», — рассказал «Владимир».

Он отметил, что противник в последнее время пытается проводить разведку малыми группами в поисках уязвимых мест на линии обороны армии РФ.

По словам «Владимира», реактивная артиллерия чаще всего используется при непосредственной угрозе прорыва, а также при попытках украинских военных воздействовать огневыми средствами.

Кроме того, он рассказал, что как армия РФ, так и украинские войска проводят работу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), «но тут вопрос, кто кого переиграет». «Владимир» уточнил, что командование бережет российских военных, поэтому «никаких бездумных мероприятий нет». Работа идет в плановом режиме, противник несет потери, добавил командир артиллерии.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». По его словам, на запорожском направлении было замечено скопление украинских военных. После чего на позиции была направлена батарея РСЗО «Град». Отмечается, что противник находился в 15 км от российских войск. Целью «Градов» стала живая сила и техника противника.

26 октября председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабную перегруппировку сил на запорожском направлении с перспективой атаки Васильевки и Пологи.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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