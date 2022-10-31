СК возбудил уголовное дело после крушения дельтаплана в Адыгее

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения дельтаплана в Республике Адыгея, в результате чего погиб пилот и его пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ 30 октября.

По предварительной версии, пилот-собственник летательного аппарата 1974 года рождения предложил группе туристов свои услуги за деньги. На предложение откликнулась жительница Ростовской области 1979 года рождения.

Отмечается, что следователи уже выяснили: у пилота не было разрешения на оказание платных услуг и прав на управление летательным аппаратом.

Инцидент произошел утром 30 октября в Майкопском районе Адыгеи. При падении мотодельтаплан загорелся. Из-за этого на место падения отправилась группа пожарных.

В результате происшествия погибли местный житель и туристка из Ростова-на-Дону.

После трагедии Южная транспортная прокуратура организовала проверку.