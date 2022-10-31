Введение санкций на российский алюминий Вашингтоном приведет экономику США в состояние надвигающейся рецессии. Об этом 28 октября заявил обозреватель Марк Л. Буш в статье для The Hill.

«Запрет на алюминий не навредит России и не поможет Украине. Вместо этого он вновь разожжет напряженность между союзниками по поводу торговли алюминием и оставит экономику США в плохом состоянии», — сказал он.

Буш считает, что ограничение вызовет введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов. Кроме того, запрет может усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы.

По его словам, ранее США импортировали 15% алюминия из России, но сегодня эта цифра составляет около 5%. Как подчеркнул Буш, у страны ненасытный аппетит на этот металл. Он уточнил, что по предварительным оценкам, к 2030 году мировой спрос на алюминий увеличится на 40%.

Ранее, 24 октября, агентство Reuters сообщило, что пять европейских промышленных ассоциаций попросили власти Евросоюза (ЕС) не вводить запрет на российский алюминий. Отмечается, что введение санкционных мер приведет к закрытию тысяч европейских предприятий.

В тот же день новостной портал WNP допустил исчезновение металлургической промышленности в странах ЕС из-за высоких цен на энергоносители и ужесточения правил по сокращению выбросов углекислого газа.

Как подчеркнул 28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, нынешние сложные времена в мировой экономике связаны со стремлением Запада использовать протекционизм и односторонние нелегитимные санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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