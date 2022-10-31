Российский военный сравнил украинских диверсантов с зомби

Украинские диверсанты не чувствуют огнестрельных ранений, так как находятся под воздействием сильных препаратов. Об этом 31 октября рассказал агентству «РИА Новости» российский военнослужащий с позывным «Крым».

По его словам, даже после прямых попаданий диверсанты продолжали двигаться.

«То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами», ― предположил военнослужащий.

Также он рассказал, что раненые украинцы продолжали идти дальше и улыбались.

Накануне пленный командир танкового взвода вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о низком уровне организованности украинских военных. По его словам, происходящее в армии Украины можно назвать бардаком, поскольку солдат бросали в наступление без каких-то четких объяснений.

Днем ранее пленные украинские солдаты сообщили корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, что часто бойцов ВСУ отправляют на фронт после всего месяца обучения. Многие не успевали освоить все необходимые навыки. А во время столкновений командование не присылало ни подкреплений, ни эвакуации, что приводило к большим потерям. В результате, у многих было ощущение, что их бросают на убой.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».