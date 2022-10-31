ДТП произошло на Пятницком шоссе в Москве

Несколько автомобилей столкнулись в районе дома номер 1 на Пятницком шоссе в Москве. Об этом 31 октября сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― говорится в сообщении Дептранса.

«Известия» получили видео с места инцидента. На кадрах видны поврежденные и отвалившиеся бампера автомобилей, а также работающие на месте инцидента службы ГИБДД.

Отмечается, что в результате аварии оказались заняты три полосы из трех по направлению в область. В настоящий момент движение транспорта восстановлено.

Накануне в Москве произошло несколько массовых ДТП. Около 50 автомобилей столкнулись в районе Рябиновой улицы на западе города. Причины инцидента пока неизвестны.

По последним данным, два человека пострадали. «Известия» сняли место столкновения с квадрокоптера, на которых виден масштаб столкновений.

Также несколько аварий произошло по обе стороны движения на Рублевском шоссе. В результате ДТП никто не пострадал. «Известия» опубликовали кадры с места происшествия.