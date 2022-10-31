Расчеты РСЗО «Смерч» в ночное время уничтожили военные объекты ВСУ

Минобороны России в понедельник, 31 октября, опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Западного военного округа (ЗВО) в ночное время в зоне спецоперации.

По данным разведки, подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточили военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения группировки своих сил, после чего подразделения РСЗО «Смерч» нанесли удар по военным объектам ВСУ.

«Сегодня была ночная задача. Работали по координатам, которые нам прислали сверху. Особенность ночных задач в том, что необходимо особенно тщательно отнестись к маскировке», — рассказал командир реактивной артиллерийской батареи Матвей.

Отмечается, что на дивизионы РСЗО «Смерч» возлагаются задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника.

«Реактивные системы залпового огня крупного калибра «Смерч» пользуются реактивными снарядами крупного калибра 300-мм, которые позволяют поражать цели на дальности от 20 до 70 км», — уточнил Матвей.

По его словам, расчеты РСЗО «Смерч» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

Сообщается, что при расчете координат учитывают температуру, направление и силу ветра, а также давление. Так как на таких расстояниях полета снаряда все имеет значение. По дальности действия снаряд близок к тактическим комплексам, а по точности — к артиллерийским орудиям. Целью может быть любое скопление сил противника.

При этом расчеты «Смерчей» меняют позиции не только после каждого выхода ракет, но и в плановом режиме. Стартовые позиции и укрытия, где нужно пополнить боезапас, точки заправки техники и места для отдыха артиллеристы меняют по несколько раз в сутки в зависимости от оперативной обстановки в районе.

Ранее, 22 сентября, удары расчетов РСЗО «Смерч» уничтожили украинские боеприпасы и военную технику. Отмечалось, что ракетный снаряд размером с фонарный столб (калибром 300 мм) способен совершать удары на дальние расстояния, при этом по своей ювелирной точности близок к артиллерийским орудиям.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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