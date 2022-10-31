Родители вернувшихся российских военнопленных поделились эмоциями

Родители военнослужащих Вооруженных сил России, вернувшихся из украинского плена, поделились своими эмоциями от произошедшего обмена пленными.

По словам Сергея Бондаря, о том, что сын возвращается домой, знал заранее. Окончательно поверить в это заставил звонок с неизвестного номера.

«Незнакомый номер звонит, я уже сам ожидаю, что он, потому что видел другие обмены, что им дают телефоны позвонить, припарковался сразу, прослезился. Говорит, что границу пересекли, сейчас в Крыму и спецрейсом домой. Мне уже тоже звонили, поздравляли. Ладно хоть жив, здоров, говорил, ранений не было», — поделился отец освобожденного военнослужащего.

Бондарь подчеркнул, что благодарен Министерству обороны, потому что обмен пленными состоялся.

«Минобороны отработало так, как положено, не сомневаюсь в наших войсках. Когда позвонил, услышал его голос, отлегло. Это радость, которая начинает потихоньку захватывать, медленно, но верно», — заявил отец другого вернувшегося в Россию военнослужащего Владимир Яковлев.

Екатерина Грибневене, еле сдерживая слезы, рассказала, что она и все остальные родственники переживали за ее сына, попавшего в украинский плен. Когда стало известно, что он уже в Крыму, считала минуты до его возвращения в столицу.

«Любим, ждали его, переживали все. Будем поддерживать. Позвонил перед вылетом, когда их в Москву отправляли, сказал его обменяли. Я ответила: «Сынок, я уже знаю, я видела, что ты попадаешь под обмен», — сказала мать освобожденного солдата Грибневене.

После переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, в плену им грозила смертельная опасность. Как сообщали 29 октября в Минобороны РФ, военных доставят в столицу для лечения и реабилитации.

Как рассказал один вернувшихся из плена на Украине российский солдат, украинский плен ― худшее, что может случиться с человеком. Санчаа Оюн рассказал, что сначала два месяца его держали в подвале, потом уже два месяца в СИЗО.

Еще один освобожденный Юрий Жуков очень понадеялся на то, что Госдума «вытащит» и остальных пленных российских военных, поскольку, по его словам, некоторые находятся в плену уже больше восьми месяцев.

17 октября состоялся обмен пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110».

Украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться. В Россию вернулись 38 военных и 72 моряка с гражданских судов, находящихся в украинском плену с февраля.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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