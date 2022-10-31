Экипажи Ка-52 и Ми-28 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 Вооруженных космических сил России (ВКС РФ) продолжают выполнять задачи в ходе спецоперации по защите населения Донбасса. Во время очередного боевого вылета летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.

Командир экипажа Ка-52 рассказал, что всего с начала спецоперации вместе со своим экипажем уничтожил управляемыми и неуправляемыми ракетами 21 танк противника, живую силу противника, а также опорные пункты.

«Выполняю задачи с начала спецоперации на вертолете Ка-52. Техника зарекомендовала себя очень надежно. Так, в один из боев по мне было выпущено четыре ракеты типа Stinger, все были отведены, цели поражены, мы вернулись домой», — поделился командир экипажа Ка-52 Дмитрий.

Армейская авиация в зоне спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений российских войск.

Ранее, 29 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли украинской армии поражение на купянском направлении, уничтожив более 70 солдат ВСУ.

17 октября Конашенков также сообщил, что на купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации было нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. В результате было уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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