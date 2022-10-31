Пушков прокомментировал контрабанду финского оружия с Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 30 октября, назвал полезной для политиков и граждан Финляндии информацию местной полиции о том, что оружие, поставляемое на Украину, попадает к преступникам.

«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», ― написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о получении преступниками в стране оружия, которое поставлялось на Украину. В ведомстве отметили, что речь идет о появлении штурмовых винтовок, но не стали делиться подробной информацией из соображений безопасности. По информации полиции, маршруты контрабанды с Украины в Финляндию уже налажены, а у мотоциклетной банды Bandidos MC имеются отделения в крупнейших городах Украины.

27 октября в США заверили, что у них есть план предотвращения утечек оружия, которое было доставлено на Украину в рамках военной помощи. Он предполагает охрану и учет оружия и боеприпасов, повышение эффективности охраны границ, а также наращивание возможностей соответствующих структур в регионе в сфере сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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