Появилось видео массового ДТП на Рублевском шоссе

Появилась видеозапись с места на Рублевском шоссе, где произошла серия ДТП с участием 14 автомобилей.

На кадрах видны поврежденные машины, сработавшие внутри них подушки безопасности, а также работающие на месте происшествия сотрудники ГИБДД.

О ДТП на Рублевском шоссе стало известно 30 октября. Отмечалось, что аварии произошли сразу в обоих направлениях дороги.

По предварительной информации, в результате инцидентов один человек обратился за помощью.

В этот же день около 50 автомобилей столкнулись на Рябиновой улице в Москве. Участник столкновения рассказал «Известиям», что неизвестно, что именно привело к ДТП.

На месте происшествия в настоящий момент работают службы ГИБДД. По последним данным, три человека пострадали, еще двое нуждаются в помощи медиков.