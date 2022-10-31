Появились кадры с дрона места массового ДТП с участием 50 машин

«Известия» сняли место последствий ДТП с участием более 50 машин на западе Москвы с квадрокоптер.

На опубликованных кадрах виден заблокированный участок эстакады, а также большое количество автомобилей. Среди них виден грузовик и автобус. Еще на видео можно заметить кареты скорой помощи.

Инцидент произошел на Рябиновой улице 30 октября. Дорога оказалась полностью парализована. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

По последним данным, в результате аварии пострадали два человека.

В этот же день один из участников столкновения рассказал «Известиям» об обстоятельствах ДТП. По словам водителя, на дорогах в тот момент было скользко.