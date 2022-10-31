Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 октября

Облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде дождя и снега ожидают москвичей в понедельник, 31 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +1…+3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1…+1.

Днем ожидается северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/c, ночью — западный и северо-западный ветер, скорость составит 5–10 м/c, возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 739–745 мм ртутного столба.

Ранее, 29 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.

Накануне пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредила автомобилистов о необходимости подготовить машины к зиме. Так, было рекомендовано поменять летние шины на зимние, отметив, что при низкой температуре шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, возрастает риск аварий.