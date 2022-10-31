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СМИ узнали о направлении авианосной ударной группы в Европу

UK Defence Journal: в ноябре в Европу прибудет вторая авианосная ударная группа ВМС США
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins
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Еще одна авианосная ударная группа США во главе с авианосцем «Джеральд Р. Форд» придет в Европу в середине ноября. Об этом сообщило издание UK Defense Journal.

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Точные даты прихода группы неизвестны. Отмечается, что изначально авианосец планировал пришвартоваться в порту британского Портсмута на юге Англии. Однако из-за слишком большого размера судна было принято решение бросить якорь на близлежащей стоянке Спитхед.

В состав авианосной группы сходят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Ramage, USS McFaul, USS Thomas Hudner, а также судно для пополнения запасов кораблей USNS Joshua Humpreys, сухогруз USNS Robert E. Peary и катер USCGC Hamilton.

Помимо этого, в экспедиции участвуют четыре эскадрильи ударных истребителей, а также вертолетные и радиолокационные группы.

Группа будет взаимодействовать в воздушными, морскими и наземными средствами стран-членов НАТО, чтобы укрепить совместные оборонительные силы.

В настоящий момент Средиземном море находится еще один авианосец ВМС США USS Harry S. Truman в составе с группой из еще пяти кораблей. Американские власти решили оставить его в европейской акватории в декабре прошлого года на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее, 27 октября, стало известно о планах Соединенных Штатов Америки ускорить размещение в Европе модернизированных тактических бомб B61-12. Ожидается доставить вооружение на базы НАТО в Европе уже в декабре. Изначально планировалось разместить бомбы весной 2023 года.

До этого, 23 октября, командиры 101-й дивизии Воздушно-десантных войск США заявили, что готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта с Россией. В настоящий момент формирования находятся в Румынии для участия в учениях.

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