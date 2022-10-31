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В России началась четырехдневная рабочая неделя в честь Дня народного единства

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В России с 31 октября началась последняя в году короткая рабочая. Она будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, о работе в нерабочие праздничные дни.

«Первая рабочая неделя для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 1.11.2022 по 3.11.2022 — рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, ― предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», ― рассказала агентству «РИА Новости» Нечаева.

Она отметила, что нерабочие праздничные дни не являются основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса.

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При этом работникам, выполняющим сдельную работу, и сотрудникам на почасовой оплате, которые не работали 4 ноября, работодатель обязан выплатить дополнительное вознаграждение.

Как объяснила юрист, в случае, если работодатель вынужден привлечь сотрудника к работе в праздничные дни и выходные, как правило, необходимо получить его согласие на это. Исключением являются экстренные ситуации, например, предотвращение аварий и катастроф.

По словам Нечаевой, работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна либо оплачиваться в двойном размере, либо в одинарном размере с предоставлением дополнительного выходного дня. При этом сотрудник сам решает, какой вариант компенсации выбрать, добавила юрист.

Нечаева рассказала, что пускай у сотрудников, трудящихся по сменному графику, выходные дни и не совпадают с общепринятыми, но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере. Как подчеркнула юрист, за неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф.

Ранее, 27 октября, глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала «Известиям», изменится ли зарплата из-за ноябрьских праздников и выгодно ли в этом месяце брать отпуск. Она указала, что дополнительный выходной (праздничный) день 4 ноября не скажется на зарплате работников, которым установлен оклад. В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ, для них наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.

Если же работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, то зарплата может измениться. Всё будет зависеть от того, сколько часов в месяц в общем отработает сотрудник или какой объем работы он выполнит.

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