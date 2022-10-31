Защитнику прав потребителей добавят полномочий

Страховые компании, банки и другие финорганизации будут наказаны рублем за систематическое нарушение закона о финуполномоченном. В частности, если не будут предоставлять сведения, необходимые для рассмотрения жалоб. Страховщикам, банкам, МФО и НПФ такое противодействие может вылиться в наказание размером до 0,1% минимального размера уставного капитала. Правда, это станет возможным, если будет принят законопроект (есть в распоряжении «Известий»), который подготовлен Службой финомбудсмена.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, за три с лишним года деятельности финуполномоченного накопились вопросы, которые требуют законодательного урегулирования. Прежде всего они касаются взаимодействия института омбудсмена и финансовых организаций.

Самые серьезные проблемы — игнорирование запросов на предоставление документов и информации, которые необходимы для принятия решения, а также практика затягивание исполнения через обращение в суды с априори бесперспективными исками.

«Финуполномоченный вынужден затрачивать ресурсы для активного участия в судебном процессе, которое необходимо. Во-первых, для того, чтобы не оставлять потребителя финуслуг «один на один» с профессиональным участником рынка, а во-вторых — для отстаивания сформированной уполномоченным правоприменительной практики», — пояснили «Известиям» в пресс-службе финомбудсмена.

Законопроект, который подготовлен службой, предполагает внесение более 20 изменений сразу в несколько законодательных актов. По замыслу авторов, поправки должны повысить эффективность деятельности арбитра и разгрузить суды.

Делать это планируется через расширение полномочий финомбудсмена, которому предполагается передать часть функционала. Сейчас функционал законодательно закреплен только за судом, а также за счет создания механизмов, которые демотивировали финорганизации использовать недобросовестные практики, препятствующие своевременному восстановлению нарушенных прав потребителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На арбитра: банки и страховщиков предлагают штрафовать за нарушение закона о финомбудсмене