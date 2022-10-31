Постпред РФ при ООН оценил шансы на мирные переговоры Москвы и Киева

На данный момент никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов, нет. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«То, что сейчас происходит, конечно, не создает благоприятной основы для проведения переговоров, нацеленных на урегулирование конфликта. Всем известно, что еще весной во время переговоров в Турции мы были готовы к проведению диалога с Киевом. Состоялись встречи, конкретные предложения легли на бумагу и были переданы украинской стороне. Однако кураторы из Вашингтона дали им отмашку на прекращение всяких дипломатических контактов с РФ по этому поводу. На этом всё, к сожалению, остановилось», — сказал Геннадий Гатилов.

По его словам, нынешняя позиция Киева не может быть отправной точкой для переговоров.

«Президент Зеленский официально издал указ о том, что никаких переговоров с Россией не будет. Это уже говорит о многом. Во-вторых, в его окружении говорят о том, что переговоры они будут вести, когда Россия отведет свои войска с Украины, из Донбасса, освободит Крым и так далее. Давайте быть реалистами. Эта позиция не может быть отправной точкой для переговоров. Никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов, нет», — добавил Геннадий Гатилов.

Причем, по его словам, пока что конструктивная роль ООН в урегулировании кризиса проявилась только в зерновой сделке.

«Никаких других ролей или политического участия, посредничества нет. Хотя, может быть, если бы в секретариате ООН более объективно оценивали ситуацию, то какую-то роль они и могли бы сыграть», — отметил дипломат.

В интервью «Известиям» Геннадий Гатилов также рассказал о причинах выхода РФ из зерновой сделки и международных площадок в области прав человека, а также раскрыл результаты дискуссий по расширению Совбеза ООН.

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