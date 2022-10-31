Реклама
Прямой эфир
Общество
В России усилят защиту энергообъектов от атак беспилотников
Мир
Посольство РФ обвинило Лондон в участии в атаке на Севастополь
Мир
СКЦ провел заседание по приостановке участия РФ в зерновой сделке
Происшествия
Около 50 автомобилей столкнулись в Москве на Рябиновой улице
Мир
Во Франции предсказали скорое прекращение США военной помощи Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Мир
Полиция Молдавии задержала 28 участников акции протеста в Кишиневе
Мир
Посол Гаити призвал ввести войска в его страну из-за угрозы захвата власти бандитами
Мир
NYT подтвердил причастность ВСУ к атаке на российские корабли в Севастополе
Мир
Лавров заявил о попытках ФРГ избежать ответственности за Вторую мировую войну
Общество
В аэропортах Москвы отменено 27 рейсов из-за плохой погоды
Мир
РФ надеется на подписание мирного договора Баку и Еревана после саммита в Сочи

Постпред РФ при ООН оценил шансы на мирные переговоры Москвы и Киева

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На данный момент никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов, нет. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Мировой секрет: Путину передали послание от Зеленского
Почему украинский кризис стал основной темой российско-индонезийских переговоров в Кремле

«То, что сейчас происходит, конечно, не создает благоприятной основы для проведения переговоров, нацеленных на урегулирование конфликта. Всем известно, что еще весной во время переговоров в Турции мы были готовы к проведению диалога с Киевом. Состоялись встречи, конкретные предложения легли на бумагу и были переданы украинской стороне. Однако кураторы из Вашингтона дали им отмашку на прекращение всяких дипломатических контактов с РФ по этому поводу. На этом всё, к сожалению, остановилось», — сказал Геннадий Гатилов.

По его словам, нынешняя позиция Киева не может быть отправной точкой для переговоров.

«Президент Зеленский официально издал указ о том, что никаких переговоров с Россией не будет. Это уже говорит о многом. Во-вторых, в его окружении говорят о том, что переговоры они будут вести, когда Россия отведет свои войска с Украины, из Донбасса, освободит Крым и так далее. Давайте быть реалистами. Эта позиция не может быть отправной точкой для переговоров. Никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов, нет», — добавил Геннадий Гатилов.

Причем, по его словам, пока что конструктивная роль ООН в урегулировании кризиса проявилась только в зерновой сделке.

«Никаких других ролей или политического участия, посредничества нет. Хотя, может быть, если бы в секретариате ООН более объективно оценивали ситуацию, то какую-то роль они и могли бы сыграть», — отметил дипломат.

В интервью «Известиям» Геннадий Гатилов также рассказал о причинах выхода РФ из зерновой сделки и международных площадок в области прав человека, а также раскрыл результаты дискуссий по расширению Совбеза ООН.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Киевский режим выстрелил в ноги себе и западным покровителям»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022