Боец «Вагнера» сообщил о стягивании сил к Артемовску

Группа «Вагнера» стягивает силы к Артемовску (Бахмуту). Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут».

«В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос (под Артемовском) для зачистки, для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп», — рассказал он агентству «РИА Новости».

Боец отметил, что такое решение принято для обеспечения дальнейшего наступления на Артемовск. При этом, по его словам, продвижение сил на этом также ведется за счет артиллерии. Боец добавил, что украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.

Накануне помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев также сообщил, что российские войска успешно продвигаются под городами Артемовск и Соледар. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уступают по всей линии боевого соприкосновения.

Также 29 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что боевики ВСУ понесли большие потери при попытке наступления на артемовском направлении. Российские войска отразили атаку, и группа ВСУ отступила к своим позициям под Артемовском.

Ранее, 27 октября, Кулага рассказал, что на артемовском направлении российская артиллерия ведет обстрел по позициям противника, а украинские боевики отвечают им, используя западное вооружение. По словам корреспондента, на видео фиксируется всё происходящее.

24 октября Кулага сообщил, что российские войска продолжают наступать на артемовском направлении. Он отметил, что неделю ВСУ стягивали к Артемовску резервы в надежде остановить наступление российских войск. Но на юге города уже идет зачистка территории от украинских боевиков, передовые отряды продвигаются к центральным и западным районам.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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